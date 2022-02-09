Популярная блогерша пожаловалась на шутки комиков с ТНТ

Популярная российская блогерша и стендапер Наталья Краснова призналась, что у нее не сложились отношения с комиками телеканала ТНТ. В интервью для YouTube-канала «Макарена» она пожаловалась на шутки стендаперов а ее адрес, отметив что их высказывания бывают обидными.

Автор канала Карен Адамян напомнил Красновой о шутке комика Сергея Деткова, в которой юморист заявил, что ей следует вернуться из Москвы в родной Челябинск и проводить больше времени с блогерами, а не стендаперами. Ведущий интервью спросил у Красновой, считает ли она эти выпады в свой адрес шуткой. «Конечно, они все [стендаперы] так шутят. Но это обидно», — призналась она.

Блогерша поделилась, что ни в одной компании не чувствует себя на своем месте. На вопрос о том, как складываются ее отношения с известными российскими комиками, она ответила, что никак. «Я приезжаю к блогерам — они говорят: "Поезжай к своим стендаперам". Я приезжаю к стендаперам — они говорят: "Поезжай к своим блогерам". И я вот так езжу между ними», — заявила юмористка, добавив, что она хотела бы быть частью какого-то определенного круга.

В то же время Краснова отметила, что у нее есть несколько друзей в мире комедии. Среди них блогерша назвала стендап-комика и организатора первого российского фестиваля Stand-up комедии Антона Борисова, а также автора креативной группы шоу «Женский стендап» на ТНТ Игоря Джабраилова.

Ранее Краснова призналась в страхе встретиться с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Блогерша заявила, что избегает певицу на светских мероприятиях. Например, она отказалась посетить презентацию, на которую ее пригласил бывший возлюбленный Бузовой, видеоблогер Дава (Давид Манукян).