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Johnson&Johnson приостановила производство вакцины от коронавируса

Johnson&Johnson закрыла единственный производящий вакцину от COVID-19 завод в Нидерландах

Фото: Mike Blake / Reuters

Компания Johnson&Johnson приостановила производство вакцины от коронавируса, передает газета The New York Times.

Компания закрыла единственный завод по производству вакцины от COVID-19 в Нидерландах еще в декабре 2021 года, однако руководство пообещало продолжить выпускать препарат через несколько месяцев. Источники издания полагают, что из-за перерыва объемы поставок могут сократиться на несколько миллионов доз. От поставок Johnson&Johnson сильнее всего зависят бедные и развивающиеся страны по программе COVAX, в первую очередь в страны Африканского союза. Решение предприятия ошеломило их представителей, которые узнали об остановке производства от журналистов, отмечает NYT.

Известно, что Johnson&Johnson вместо реализуемой вакцины занялась работой над «экспериментальной, но потенциально более прибыльной» для защиты от неродственного вируса.

В декабре 2021 года эксперты при медицинском регуляторе США CDC (Центры по контролю за заболеваниями, ЦКЗ) рекомендовали по возможности не использовать вакцину от коронавируса производства Johnson&Johnson. Причиной стали сообщения о возможных серьезных побочных эффектах препарата. В частности, речь идет о редких осложнениях, связанных с образованием тромбов в кровеносной системе человека.

Марина Совина
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