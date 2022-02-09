Компания Johnson&Johnson приостановила производство вакцины от коронавируса, передает газета The New York Times.

Компания закрыла единственный завод по производству вакцины от COVID-19 в Нидерландах еще в декабре 2021 года, однако руководство пообещало продолжить выпускать препарат через несколько месяцев. Источники издания полагают, что из-за перерыва объемы поставок могут сократиться на несколько миллионов доз. От поставок Johnson&Johnson сильнее всего зависят бедные и развивающиеся страны по программе COVAX, в первую очередь в страны Африканского союза. Решение предприятия ошеломило их представителей, которые узнали об остановке производства от журналистов, отмечает NYT.

Известно, что Johnson&Johnson вместо реализуемой вакцины занялась работой над «экспериментальной, но потенциально более прибыльной» для защиты от неродственного вируса.

В декабре 2021 года эксперты при медицинском регуляторе США CDC (Центры по контролю за заболеваниями, ЦКЗ) рекомендовали по возможности не использовать вакцину от коронавируса производства Johnson&Johnson. Причиной стали сообщения о возможных серьезных побочных эффектах препарата. В частности, речь идет о редких осложнениях, связанных с образованием тромбов в кровеносной системе человека.