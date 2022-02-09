Рост цен на стройматериалы привел к срыву контрактов

Около 20 процентов государственных контрактов были расторгнуты в 2021 году, в том числе из-за несоответствия цены строительства рыночной. Об этом рассказал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, сообщает ТАСС.

Подорожание строительства привело к срыву 38,4 тысячи госконтрактов. «Мы мониторим количество расторгнутых контрактов. Оно, к сожалению, растет», — заявил Глушков и добавил, что контракты были расторгнуты из-за невозможности исполнения обязательств со стороны подрядчиков. Доля неисполненных контрактов ежегодно увеличивается: в 2020 году таких было 17,9 процента, а в 2019 — 15,3 процента.

Трудности с реализацией контрактов обусловлены в том числе стремительным ростом цен на стройматериалы. По словам Глушкова, нет каких-либо признаков, что в ближайшее время цены на рынке будут снижаться. Из-за инфляции цена, прописанная в госконтракте, не соответствовала реальным затратам подрядчиков.

В правительстве еще в 2021 году начали разрабатывать меры по сокращению стоимости производства стройматериалов. Вице-премьер Марат Хуснуллин обвинил в росте цен картельный сговор и монополию на рынке. По его мнению, для подорожания стройматериалов без импортных компонентов нет никаких оснований, а с ситуацией должны разобраться правоохранительные органы.