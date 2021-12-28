В правительстве задумали избежать катастрофы на стройках

Правительство России задумалось над комплексом мер по сокращению стоимости производства стройматериалов. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы договорились, что все-таки посмотрим и предложим комплексные меры, как можно удешевить производство стройматериалов», — рассказал Хуснуллин и подчеркнул, что было проведено несколько совещаний по вопросу. Он отметил необходимость борьбы с ростом цен, чтобы избежать угрозы для проектов государственных строек. Из-за инфляции и проблем с регулированием Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) предупредила правительство России о грядущей катастрофе в строительной отрасли.

Также в Минстрое предложили ввести агрегированный индекс, чтобы определять стоимость строительных работ и корректировать цены, если стоимость контрактов выросла на пять процентов и более. Индекс будет включать в себя в том числе стоимость строительных ресурсов. Кроме того, в Минстрое предлагают предусмотреть в законе о контрактной системе механизм корректировки цены контрактов, если индекс окажется не соответствующим фактической инфляции.

Ранее в декабре уже сообщалось о проблемах с проектами государственных строек, связанных со стремительным ростом цен на материалы. По данным Росстата, в январе-ноябре 2021 года стоимость стройматериалов выросла на 19,5 процента в годовом выражении. Совместное исследование НАИК и НИУ «Высшая школы экономики» выявило, что почти половина крупнейших российских дорожно-строительных компаний находятся под угрозой банкротства.