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Стройки в России оказались под угрозой банкротства

«РБК»: российские дорожно-строительные компании оказались под угрозой банкротства

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Почти половина крупнейших российских дорожно-строительных компаний оказались под угрозой банкротства из-за правил регулирования рынка и инфляции. Об этом свидетельствует презентация исследования Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) и НИУ «Высшая школы экономики», сообщает РБК.

94 дорожно-строительные компании из 200 крупнейших находятся в зоне неопределенности по модели прогнозирования банкротства. По итогам 2021 года предприятия ждет совокупный убыток в 26 миллиардов рублей, а к 2025 году эта сумма вырастет более чем в два раза. Кризис возник из-за гигантского разрыва между реальной ценой материалов и той, что прописана в контракте.

Также на компании негативно влияют низкая рентабельность госконтрактов и правила регулирования. Предприятия предлагают свои варианты преодоления кризиса, а власти разрабатывают меры поддержки. При этом в правительстве напоминают, что подрядчик может обанкротиться, если действует рискованно, и министерства не смогут спасти такую компанию.

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Представитель вице-премьера Марата Хуснуллина признал, что в 2021 году строительная отрасль столкнулась с рядом проблем, включая существенное увеличение стоимость стройматериалов. По его словам, трудности не помешали набрать «хороший темп» жилищного, дорожного, инфраструктурного строительства. В Минтрансе сообщили, что правительство компенсирует компаниям затраты на подорожавшие стройматериалы. При этом в ведомстве отметили, что не могут вмешиваться в хозяйственную деятельность компаний.

Ранее в декабре уже сообщалось о проблемах в строительной отрасли, связанной со стремительным ростом цен на материалы. Согласно данным Росстата, в январе-ноябре 2021 года стоимость стройматериалов выросла на 19,5 процента в годовом выражении. О другой проблеме, вызванной правилами регулирования, сообщала Национальная ассоциация инфраструктурных компаний. Гендиректор НАИК Мария Ярмальчук предупредила о грядущей катастрофе в строительной отрасли.

Александра Мирошникова
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