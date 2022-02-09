Стоматолог раскрыла страшные последствия употребления льда в пищу

Стоматолог из Нью-Йорка раскрыла страшные для зубов последствия употребления льда в пищу. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в LadBible.

На размещенных в сети кадрах врач Авалин объяснила, что употребление льда в пищу может навредить зубам и привести к необратимым последствиям. Так, длительный контакт со льдом способствует возникновению трещин и полному разрушению эмали.

Ролик стал вирусным и набрал 32 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили врача в комментариях под публикацией. «Боже, где вы были раньше, у меня так два зуба выпало», «Спасибо большое! Я больше никогда не буду есть лед», «Это случилось с моей мамой, у нее треснул зуб», «Я подозревал, что это вредная привычка!», «Спасибо вам большое! Я расскажу об этом друзьям», — писали юзеры.

В октябре стоматолог раскрыл простой способ скрыть второй подбородок на фото. Доктор Викас Принья объяснил: чтобы скрыть несовершенства лица и сделать линию подбородка более четкой, следует зафиксировать челюсть в определенном положении. Так, в первую очередь, нужно сомкнуть губы, соединить верхние и нижние зубы, а затем прижать язык к небу.