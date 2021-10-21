Стоматолог раскрыл простой способ скрыть второй подбородок на фото

Стоматолог из Лондона раскрыл простой способ скрыть второй подбородок на фотографиях и порадовал подписчиков. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Mail.

Доктор Викас Принья объяснил: чтобы скрыть несовершенства лица и сделать линию подбородка более четкой, следует зафиксировать челюсть в определенном положении. Так, в первую очередь, нужно сомкнуть губы, соединить верхние и нижние зубы, а затем прижать язык к небу. Ролик стал вирусным и набрал 1,6 миллиона просмотров и 72,7 тысячи лайков.

Пользователи сети поблагодарили врача в комментариях под публикацией. «Это и правда работает!», «Спасибо огромное, благодаря вам я теперь не стыжусь фотографироваться!», «Я попробовала! Это гениально! Спасибо большое!», «Доктор, я вам очень благодарна! Так я выгляжу гораздо стройнее!», «Крутой лайфхак!» — писали они.

Ранее в октябре девушка раскрыла секрет идеальной внешности блогеров на фото в соцсетях. На размещенных в сети кадрах Рикки объяснила, что большинство снимков в интернете являются фальшивыми. По ее словам, юзеры используют специальное приложение для ретуши Face App, благодаря которому можно скрыть все недостатки и подчеркнуть достоинства внешности.