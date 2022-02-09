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Россия запросила Таиланд добавить «Спутник Лайт» в бескарантинный список

Посол России в Таиланде предложил внести «Спутник Лайт» в список бескарантинного въезда

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Посольство России в Таиланде направило запрос властям королевства на добавление отечественного препарата «Спутник Лайт» в список вакцин, допустимых для въезда в страну без карантина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Таиланде Евгения Томихина.

«Мы сейчас поставили вопрос, чтобы в список разрешенных для бескарантинного въезда вакцин включили еще "Спутник Лайт"», — заявил дипломат.

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По словам Томихина, препарат необходимо внести в данный список, поскольку он является бустером для тех, кто прививается «Спутником V». Он также отметил, что в посольстве выразили надежду на положительный ответ со стороны властей королевства.

Ранее, в феврале, Таиланд упростил правила въезда для иностранцев, освободив еще одну категорию путешественников от прохождения обязательного карантина по прибытии. Так, избежать изоляции смогут туристы, переболевшие коронавирусом, но получившие положительный результат теста после приезда, при соблюдении ряда условий.

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Валентина Процкова
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