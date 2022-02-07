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Еще одну категорию туристов освободят от карантина в Таиланде

Переболевших туристов освободят от карантина в Таиланде при получении положительного ПЦР

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Власти Таиланда упростили правила въезда для иностранцев, освободив еще одну категорию туристов от прохождения обязательного карантина по прибытии. Об этом сообщает The Phuket News со ссылкой на заявление местного управления здравоохранения.

Путешественники, ранее переболевшие коронавирусом, но получившие положительный результат теста после приезда, смогут избежать изоляции при соблюдении трех условий. Во-первых, у отдыхающего не должно быть симптомов COVID-19, во-вторых, показатель «пороговый цикл» в ПЦР-тесте должен быть выше 30 по обоим генам, в-третьих, переболеть коронавирусом необходимо не более трех месяцев до прилета.

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Если хотя бы одно из условий не будет выполнено, то туриста с положительным тестом отправят на десятидневный карантин. В распоряжении правительства отмечается, что новые правила будут применяться для тех, кто прибывает на Пхукет в рамках программы «Песочница».

Ранее, с 1 февраля, Таиланд отменил карантин для полностью привитых «Спутником V» россиян в рамках туристической программы Test & Go. Для въезда туристы обязаны иметь сертификат о вакцинации на английском языке, подтверждение бронирования отеля, страховку, а также заранее оплатить два ПЦР-теста, которые нужно сдать на первый и пятый день пребывания в Таиланде.

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Мария Гейн
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