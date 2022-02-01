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В Таиланде отменили карантин для привитых «Спутником V» россиян

Привитым «Спутником V» россиянам разрешили посещать Таиланд без карантина с 1 февраля

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Власти Таиланда с 1 февраля отменили карантин для полностью вакцинированных «Спутником V» россиян в рамках туристической программы Test & Go. Информация об этом появилась на сайте посольства королевства в России.

Уточняется, что с сегодняшнего дня привитые отечественные путешественники, желающие въехать в азиатскую страну, обязаны иметь сертификат о вакцинации на английском языке, подтверждение бронирования отеля, страховку, а также заранее оплатить два ПЦР-теста, которые нужно сдать на первый и пятый день пребывания в Таиланде.

Данные документы необходимо загрузить на специальный портал Thailand Pass, после чего туристы могут получить QR-код для посещения страны.

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Кроме того, для въезда в королевство россиянам необходимо предоставить справку с отрицательным ПЦР-исследованием, проведенным не ранее чем за 72 часа до вылета в Таиланд.

Ранее в январе стало известно, что невакцинированные отечественные туристы могут приехать в Таиланд. Так, отправиться на отдых можно по программе Alternative Quarantine после прохождения 10-дневного карантина в заранее забронированном отеле категории AQ.

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Валентина Процкова
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