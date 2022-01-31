Назван способ приехать в Таиланд без вакцинации

Невакцинированные российские туристы могут приехать в Таиланд по программе Alternative Quarantine. Об альтернативных правилах въезда в королевство сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, отправиться на отдых по программе Alternative Quarantine можно только после прохождения 10-дневного карантина в заранее забронированном отеле категории AQ. Такой способ назвали подходящим для въезда в том числе туристов, привитых препаратами «Спутник Лайт», «Ковивак» и «ЭпиВакКорона», которые не одобрены Таиландом.

При этом приехать можно в любую провинцию страны, где представлены гостиницы категории AQ. В остальном правила въезда в Таиланд стандартные: не менее чем за семь дней до прибытия оформляется Thailand Pass QR Code — для этого нужно предоставить бронь отеля, оплатить два ПЦР-теста, трансфер из аэропорта, сделать медицинскую страховку с покрытием не менее 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).

При въезде в Таиланд также потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до прибытия в страну. Отмечается, что путешествующие по Alternative Quarantine россияне могут добраться до королевства стыковочными рейсами или прямыми из Москвы, Сибири и регионов Дальнего Востока при предъявлении всех требуемых программой документов.

Ранее в январе часто путешествующая россиянка отдохнула в Таиланде и предостерегла отечественных туристов от опасных животных, обитающих в стране. По ее словам, с апреля по октябрь в Сиамском заливе можно встретить ядовитые виды медуз.

