Аспирантка обвинила британский университет в сговоре с трансактивистами

В Великобритании аспирантка Бристольского университета Ракель Росарио-Санчес подала в суд на свое учебное заведение, обвинив его в насаждении новых «трансзаконов» и в сговоре с трансактивистами. Об этом сообщает издание Time.

Девушка заявила, что с одобрения университетской администрации защитники полового равенства женщин и трансгендеров устроили против нее травлю из-за ее слов о том, что мужчины не могут рожать детей. Предварительно в университете официально признали проблемным термин «материнство».

Росарио-Санчес начали называть «трансфобной» и заставили извиниться за свои слова. Однако девушка не сдалась и начала бороться против того, чтобы биологические мужчины, добившиеся признания себя трансженщинами, пользовались женскими туалетами.

30 января в США приговорили к двум годам тюремного заключения в колонии для несовершеннолетних 26-летнюю трансгендерную женщину Ханну Таббс, осужденную за педофилию. Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон объяснил это решение тем, что Таббс совершила преступление в 17-летнем возрасте.