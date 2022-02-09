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Аспирантка обвинила британский университет в сговоре с трансактивистами

Аспирантка подала в суд на Бристольский университет из-за новых «трансзаконов»

Фото: Shutterstock

В Великобритании аспирантка Бристольского университета Ракель Росарио-Санчес подала в суд на свое учебное заведение, обвинив его в насаждении новых «трансзаконов» и в сговоре с трансактивистами. Об этом сообщает издание Time.

Девушка заявила, что с одобрения университетской администрации защитники полового равенства женщин и трансгендеров устроили против нее травлю из-за ее слов о том, что мужчины не могут рожать детей. Предварительно в университете официально признали проблемным термин «материнство».

Росарио-Санчес начали называть «трансфобной» и заставили извиниться за свои слова. Однако девушка не сдалась и начала бороться против того, чтобы биологические мужчины, добившиеся признания себя трансженщинами, пользовались женскими туалетами.

30 января в США приговорили к двум годам тюремного заключения в колонии для несовершеннолетних 26-летнюю трансгендерную женщину Ханну Таббс, осужденную за педофилию. Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон объяснил это решение тем, что Таббс совершила преступление в 17-летнем возрасте.

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Николай Чигасов
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