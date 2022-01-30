26-летнего трансгендера-педофила отправили в колонию для несовершеннолетних

В США приговорили к двум годам тюремного заключения в колонии для несовершеннолетних 26-летнюю трансгендерную женщину Ханну Таббс, осужденную за педофилию. По данным Daily Mail, ей даже не придется регистрироваться как сексуальному преступнику.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон объяснил это решение тем, что Таббс совершила преступление в 17-летнем возрасте. Он также выразил опасения, что в тюрьме для взрослых она может столкнуться с трудностями из-за ее гендерной идентичности.

Судья Марио Баррера заявила, что изначально прокурор предлагал поместить преступницу под домашний арест. «Я хочу внести ясность — я не могу вынести приговора жестче, чем того запросил прокурор. Джордж Гаскон связал мне руки», — заявила она в суде Ланкастера, штат Калифорния.

В 2020 году Таббс признала себя виновной в сексуальном насилии над молодой девушкой, совершенном в 2014 году. На момент преступления ей было 17 лет, она идентифицировала себя как мужчина. Также уточняется, что в ходе судебного разбирательства были представлены доказательства того, что ранее Таббс изнасиловала двух других девушек.