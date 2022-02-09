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Названы самые выгодные направления туризма для россиян

Эксперт по туризму Котляр назвала выгодными направлениями для россиян Хорватию и Турцию

Фото: Alexander Kunze / Unsplash

Сейчас у туристов из России есть достаточно большой пул возможностей в плане выбора направлений для отдыха, особенно в курортном сегменте, рассказала «Ленте.ру» специалист в сфере туризма Майя Котляр. Она назвала самые выгодные направления по расценкам на билеты и проживание.

Курорты массового характера

«Если начать с цен, куда сейчас дешевле летать, это, конечно же, Турция. Но не могу сказать, что тур-пакеты будут сильно дешевые, но в Турции есть разный уровень отелей, удовлетворяющих разную аудиторию, и билеты относительно недорогие на любые курорты, потому что туда массово и без ограничений летают авиакомпании. Это все сказывается на цене», — поделилась Котляр.

Хотя из-за сильной жары считается, что Египет — не летнее направление, многие посещают его и в это время года. Египет становится всесезонным направлением, так как развивает курорты Средиземноморья, отметила она.

«В этом сезоне люди откроют не только Красное море Египта, но и курорты Средиземноморья, где менее жарко — те же курорты Марасси, которые находятся недалеко от Александрии. Там вполне комфортная температура, вполне комфортные условия для въезда», — поделилась Котляр.

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Европейские страны

Из европейских стран, куда будет не так дорого прилететь на отдых, эксперт по туризму выделила Болгарию, Хорватию, Албанию, Кипр и Грецию. Болгария — самая дешевая из этой выборки, так как есть прямое авиасообщение, там достаточно легкие протоколы для въезда туристов, недорогие билеты и размещение на любой вкус.

На втором месте Хорватия. Это недорогое направление с точки зрения перелетов, потому что туда летают регулярные авиарейсы. Пока, по словам Котляр, они летают с ограничениями примерно два раза в неделю, но к лету уже обсуждается запуск масштабного и ежедневного авиасообщения.

Туроператоры обсуждают чартеры в Гулу и в Загреб, и на другие курортные направления Хорватии. Я считаю, что это направление выйдет в топ по турпоездкам в этом году, потому что здесь соотношение «цена-качество». Хорватия дешевле, чем Греция и Кипр

Майя КотлярCEO компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel

К дешевому ценовому сегменту Котляр также отнесла Албанию, но предупредила, что там большие проблемы с наполнением курортов, хоть пляжи и вликолепные.

Кипр — это уже средний класс и самое доступное направление после перечисленных выше, так как туда можно добраться чартерами, а авиакомпании пускают рейсы не только из Москвы, но и из других регионов.

«Греция уже дороже, потому что, во-первых, в Грецию ограничено авиасообщение, то есть летают рейсы на крупные острова, и то с ограничениями. Можно летать на материковую часть, в Афины, на Крит и все на этом. Пока не откроется нормальное авиасообщение на то Корфу, на Родос, на Халкидики, билеты будут дорогие. И в целом, Греция — не такая дешевая страна для отдыха, даже если мы выбираем три звезды», — рассказала Котляр, но отметила, что, в случае если откроется авиасообщение на курорты без транзитов, Греция может сравняться по цене с Кипром.

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Дальние направления

Если говорить об Азии, то сейчас самое доступное направление Шри-Ланка, поделилась эксперт по туризму. Также из дальних направлений она посоветовала обратить внимание на Кубу и Доминикану. По словам Котляр, это одни из самых доступных и дешевых круглогодичных направлений, сегодня турпакеты туда можно приобрести дешевле чем в Турцию или Египет.

Жаркие страны

«Что касается жарких стран, все сезоны ездят в Эмираты, хотя там очень жарко летом, но тем не менее из-за жары, из-за того, что там наступает спад сезона, цены на отели очень сильно падают по сравнению с сезоном. На 50 процентов дешевле стоят. И люди летают, потому что кондиционирование везде, закрывают глаза на жару», — объяснила Котляр. Она также выделила Израиль, но отметила, что страна только частично открыта для россиян, и там очень сложные протоколы въезда для туристов.

Ранее стало известно, что самым популярным направлением при бронировании туров на майские праздники стала Турция.

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Екатерина Смирная
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