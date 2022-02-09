Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам раскрыли оптимальную стоимость путевок в Турцию летом

Оптимальная стоимость семидневного отдыха в Турции летом составит 144,6 тысячи рублей

Фото: Bhumil Chheda / Unsplash

Недельный пакетный тур на курорты Турции в летний период обойдется в среднем от 144 тысяч рублей на двоих. Оптимальная стоимость отдыха российским путешественникам раскрыта на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Да, сейчас туроператоры продают туры по раннему бронированию по хорошей цене для россиян, но как только акция закончится, все повысятся на 50 процентов, а в отдельных отелях и на 60 процентов», — заявил собеседник «Вестника АТОР» из туристической индустрии Турции и отметил, что горящих путевок летом не ожидается, поскольку они «сгорели» еще в декабре.

Материалы по теме:
«Весь мир отрезан от России сейчас» Турцию официально закрыли для россиян. Что делать с купленными турами и куда теперь лететь отдыхать?
«Весь мир отрезан от России сейчас»Турцию официально закрыли для россиян. Что делать с купленными турами и куда теперь лететь отдыхать?
14 апреля
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами. Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
18 июня

Так, цена семидневной путевки с отправлением из Москвы 1 июня и проживанием в пятизвездочном отеле Seven Seas Hotel Life с питанием по системе «все включено» для двоих туристов начинается от 144,6 тысячи рублей. При этом отмечается, что после окончания акции раннего бронирования и сезонного повышения цен тур обойдется дороже — от 177,7 тысячи рублей.

Также отечественным путешественникам предлагается забронировать отдых в республике на семь дней с вылетом в начале июня за 142,3 тысячи рублей на двоих. В цену включены перелет и размещение в гостинице категории пять звезд Kamelia Selin Hotel. Стоимость такого же турпакета при покупке весной составит 158,4 тысячи рублей.

Цена путевок в пятизвездочный отель Xanadu Resort High Class начинается от 195,7 тысячи рублей — такую сумму отдыхающим придется заплатить за перелет, проживание и питание по системе «ультра все включено». Выезд запланирован на 1 июня. После окончания скидок по раннему бронированию отдых обойдется в 254,5 тысячи рублей.

Ранее в феврале туроператоры рассказали о высоком спросе на путевки в Турцию среди россиян и предупредили о резком взлете цен на отдых весной. Так, в компании PEGAS Touristik предсказали, что к началу апреля стоимость туров может вырасти на 25-40 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Моргенштерн стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков из-за татуировки
Названо условие полета России на Луну при помощи «Ангары»
Стало известно о влиянии COVID-19 на мужскую репродуктивную систему
В России ответили на слухи о допинге у российского фигуриста на Олимпиаде
Украина поддержала Японию в вопросе Курил
Рашкин повторно заразился коронавирусом
Россиянам задумали выдавать больше бесплатных земель
Психолог предупредила о вреде долгого сна по выходным
Украина заявила о «дамокловом мече» над Россией
«Газпром» обвинили в аномальном всплеске цен на электричество в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.