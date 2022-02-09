Россиянам раскрыли оптимальную стоимость путевок в Турцию летом

Недельный пакетный тур на курорты Турции в летний период обойдется в среднем от 144 тысяч рублей на двоих. Оптимальная стоимость отдыха российским путешественникам раскрыта на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Да, сейчас туроператоры продают туры по раннему бронированию по хорошей цене для россиян, но как только акция закончится, все повысятся на 50 процентов, а в отдельных отелях и на 60 процентов», — заявил собеседник «Вестника АТОР» из туристической индустрии Турции и отметил, что горящих путевок летом не ожидается, поскольку они «сгорели» еще в декабре.

Так, цена семидневной путевки с отправлением из Москвы 1 июня и проживанием в пятизвездочном отеле Seven Seas Hotel Life с питанием по системе «все включено» для двоих туристов начинается от 144,6 тысячи рублей. При этом отмечается, что после окончания акции раннего бронирования и сезонного повышения цен тур обойдется дороже — от 177,7 тысячи рублей.

Также отечественным путешественникам предлагается забронировать отдых в республике на семь дней с вылетом в начале июня за 142,3 тысячи рублей на двоих. В цену включены перелет и размещение в гостинице категории пять звезд Kamelia Selin Hotel. Стоимость такого же турпакета при покупке весной составит 158,4 тысячи рублей.

Цена путевок в пятизвездочный отель Xanadu Resort High Class начинается от 195,7 тысячи рублей — такую сумму отдыхающим придется заплатить за перелет, проживание и питание по системе «ультра все включено». Выезд запланирован на 1 июня. После окончания скидок по раннему бронированию отдых обойдется в 254,5 тысячи рублей.

Ранее в феврале туроператоры рассказали о высоком спросе на путевки в Турцию среди россиян и предупредили о резком взлете цен на отдых весной. Так, в компании PEGAS Touristik предсказали, что к началу апреля стоимость туров может вырасти на 25-40 процентов.