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Армия Израиля нанесла удар по Сирии

Армия обороны Израиля нанесла удар по средствам противовоздушной обороны в Сирии

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Израиль нанес удар по средствам противовоздушной обороны (ПВО) в Сирии в ответ на запуск зенитной ракеты со стороны арабской республики. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

«В ответ на зенитную ракету, выпущенную ранее из Сирии, мы только что нанесли удар по батареям "земля — воздух" в этой стране, включая радары и зенитные установки», — говорится в записи.

По данным РИА Новости, командование сирийской армии заявило, что один военнослужащий погиб, а еще пять пострадали в результате атак.

Израильские военные регулярно наносят удары по объектам в Сирии, объясняя это ответом на аналогичные действия арабской страны и стремлением предотвратить вооружение врагов — в том числе представителей движения «Хезболла». Официальный Дамаск считает, что такие действия следует пресечь. С соответствующей просьбой сирийские власти обращались к Совету Безопасности ООН, настаивая на том, чтобы организация оказала давление на Израиль.

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Елизавета Наумова
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