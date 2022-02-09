Небензя указал на ключевую роль США в ситуации вокруг Украины

На данный момент США играют ключевую роль в ситуации вокруг Украины. На это указал постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, передает РИА Новости.

Постпред отметил, что Минские соглашения ежегодно обсуждаются в ООН, но из-за стараний ряда партнеров на Западе складывается впечатление, что их выполнение зависит только от России. «Мы будем вновь говорить о том, что не надо перекладывать с больной головы на здоровую», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Небензя передал генсеку ООН Антониу Гуттеришу послание от главы МИД России Сергея Лаврова с требованием начать процедуру арбитражного трибунала в отношении США из-за визовых проблем российского постпредства при организации. По его словам, постпредство испытывает трудности из-за нерешенных визовых вопросов с США.