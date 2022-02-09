США заявили о приветствии прогресса в переговорах ЕС и России по безопасности

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США приветствовали бы прогресс в переговорах ЕС и России по безопасности. Ее слова передает ТАСС.

Как напомнила Псаки, канцлер Германии встретился с американским президентом Джо Байденом, а вскоре состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. «Конечно, если будет дипломатический прогресс, мы его будем приветствовать», — сказала она. Пресс-секретарь добавила, что США поверят в него, когда «увидят своими глазами» улучшение ситуации на границе России и Украины.

Отвечая на соответствующий вопрос, Псаки отметила, что Вашингтон не обеспокоен возможным появлением отдельного переговорного трека между Россией и ЕС. По ее словам, риска оказаться вне этой дискуссии у США нет, так как они являются «ключевым игроком в большинстве переговоров».

Ранее Джен Псаки также пообещала, что США поддержат любые меры дипломатического взаимодействия для урегулирования в Донбассе. Она пояснила, что позиция США по этому вопросу не изменилась.