США пообещали поддержку любому дипломатическому урегулированию в Донбассе

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки пообещала, что США поддержат любые меры дипломатического взаимодействия для урегулирования в Донбассе. Ее слова приводит ТАСС.

Таким образом она ответила на вопрос журналистов, каким образом Вашингтон относится к возможности укрепления полномочий по самоуправлению регионов Украины, в том числе обсуждаемой автономии Донбасса.

Псаки пояснила, что позиция США по этому вопросу не изменилась. Она указала, что Минские соглашения являются одной из тем, которые в настоящее время обсуждают президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в Москве.

«Мы подождем завершения этих обсуждений. И мы, безусловно, поддерживаем любые средства дипломатического взаимодействия», — заключила представитель Белого дома.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказался по поводу возможности автономии Донбасса, заявив, что Украина готова продвигаться вперед в этом вопросе при условии должной очередности имплементации Минских соглашений. Глава Госдепартамента отметил, что Киев добросовестно относится к выполнению договоренностей.

