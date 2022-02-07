США заявили о возможности автономии Донбасса при одном условии

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался по поводу возможности автономии в Донбассе, заявив, что Украина будет готова продвигаться вперед в этом вопросе при условии должной очередности имплементации Минских соглашений. Его слова приводит РИА Новости.

«В соглашениях говорится об особом статусе для Донбасса, и я считаю, что в должной последовательности украинцы будут готовы продвинуться вперед», — отметил Блинкен.

По его словам, США и Украина придерживаются одного мнения по поводу восприятия Минских соглашений как пути к урегулированию конфликта на востоке страны. Госсекретарь отметил, что Киев добросовестно относятся к выполнению договоренностей.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон готов продолжать диалог по гарантиям безопасности с Россией, но США могут ввести санкции против Москвы в случае эскалации конфликта на Украине.

Западные страны и Киев с осени 2021 года обвиняют Москву в подготовке нападения на Украину. Кремль неоднократно подчеркивал, что обвинения являются беспочвенными. В Москве уточнили, что Россия не собирается нападать на другие государства.