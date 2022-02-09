Жена подарила мужу секс втроем, влюбилась в женщину и ушла к ней

В США жена подарила мужу на день рождения секс втроем, поняла, что ей нравятся женщины, и ушла от супруга. Об этом сообщает New York Post.

В 2020 году Тереза Роуз решила исполнить давнюю мечту мужа и пригласила девушку, чтобы заняться сексом втроем. Эффект от подарка получился неожиданным — американка поняла, что она испытывает влечение к женщинам. «Впервые попробовав столь интимное взаимодействие с женщиной, я испытала такую физическую и эмоциональную наполненность, что подумала: "Боже мой, вот чего мне не хватало!"», — объяснила Роуз.

Женщина призналась, что в юности влюблялась в певиц, но не принимала свои чувства всерьез. Роуз выросла в консервативной семье, и ее родители негативно относились к гомосексуальности.

Когда американка призналась мужу в своем влечении к женщинам, он с неприязнью принял эту новость и рассказал обо всем родителям супруги. В итоге все близкие отвернулись от Роуз, и тогда она начала встречаться с девушкой по имени Жаки, которая поддержала ее в трудную минуту.

Влюбленные переехали в Портленд, штат Орегон, и вместе воспитывают двух маленьких сыновей Роуз.

Ранее сообщалось, что скрывавшая от мужа гомосексуальность жительница Северной Каролины, США, рассказала супругу о своих предпочтениях спустя шесть лет совместной жизни и сохранила брак. Поскольку супруги успели стать родственными душами, они решили не разводиться и продолжить воспитывать детей вместе.