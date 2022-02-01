Лесбиянка спустя годы призналась мужу в гомосексуальности и сохранила брак

Скрывавшая от мужа свою гомосексуальность жительница Северной Каролины, США, рассказала мужу о своих предпочтениях спустя шесть лет совместной жизни и сохранила брак. Об этом сообщает Daily Mirror.

Николетт вышла замуж за Райана в августе 2020 года. За годы отношений у пары родились два сына: пятилетний Джейс и четырехлетний Клэй. Все это время женщина скрывала сексуальную ориентацию от супруга. Все изменилось во время локдауна, введенного в связи с распространением вируса COVID-19.

Вирус застал семью в Японии. «Мы были заперты в нашем доме, поэтому проводили много времени вместе. Мы многое узнали друг о друге, поэтому я думаю, что это послужило толчком к тому, чтобы я завела этот разговор», — отметила Николетт. После того как она рассказала Райану о том, что она лесбиянка, он не удивился и даже признался, что догадывался.

Поскольку супруги успели стать родственными душами, они решили не разводиться и продолжить воспитывать детей вместе. Райан часто уезжает, и у Николетт есть время подумать о том, как бы она хотела дальше строить свою жизнь.

Признавшись мужу, американка набралась смелости открыться и родителям. По ее словам, она росла в консервативной семье, и поэтому боялась реакции родных. Однако мать девушки отреагировала хорошо: она сказала, что будет любить свою дочь, несмотря ни на что.

Ранее сообщалось, что мормон Николас Эпплгейт из Аризоны, США, отказался от своей гомосексуальности ради церкви и сыграл свадьбу с подругой детства. Николас утверждает, что полностью доволен своим решением и не стал бы ничего менять в жизни.