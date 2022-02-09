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Блогер показал правильный способ размещения верхней одежды на вешалке

Блогер продел петельку куртки на крючок и разместил ее на вешалке привычным способом

Кадр: Sidney Raz

Американский блогер продемонстрировал необычный метод размещения верхней одежды на вешалке и удивил фанатов. Ролик на эту тему появился в его аккаунте на платформе TikTok.

Пользователь сети Сидни Раз (Sidney Raz) опубликовал видео, в котором поделился лайфхаком, помогающим ему правильно развесить куртки и пиджаки, чтобы они не спадали с плечиков. На размещенных кадрах мужчина показал, что сначала он продевает петельку пуховика на крючок, после чего размещает вещь на вешалке привычным способом.

«Лучше бы я узнал об этом способе до того, как мне исполнилось 30 лет», — высказался житель США в публикации, которая стала вирусной и набрала 542 тысячи просмотров. Зрители поблагодарили Раза за идею в комментариях под постом. «Спасибо тебе!», «Все гениальное — просто», «Сейчас перевешу всю одежду», «Никогда не пробовал, спасибо!», «Ты просто лучший», — высказывались юзеры.

В марте прошлого года другая блогерша продемонстрировала быстрый способ развесить одежду после стирки. На опубликованном ролике Кэрол Ларсон надевает на руку семь футболок, затем берет в другую руку такое же количество вешалок и по очереди натягивает на них каждую вещь.

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Майя Пономаренко
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