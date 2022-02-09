Россиянин заразил 16-летнюю школьницу ВИЧ-инфекцией и получил срок

В Пермском крае к шести годам колонии строгого режима приговорен 36-летний россиянин, заразивший школьницу ВИЧ-инфекцией. Об этом в среду, 9 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, осужденный, зная о наличии у него ВИЧ, по обоюдному согласию вступил в половой акт с 16-летней девушкой, заразив ее. Уголовное дело в отношении россиянина расследовалось по статье о половом сношении с несовершеннолетней и заражении ее ВИЧ. Суд также удовлетворил гражданский иск в счет компенсации морального вреда потерпевшей на сумму в один миллион рублей.

В октябре 2021 года сообщалось, что в Челябинской области тюремный срок получил 31-летний россиянин, изнасиловавший подростка и заразивший его ВИЧ-инфекцией. Педофила приговорили к 19 годам строгого режима.