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Россиян предупредили о подорожании вина

«Ведомости»: производители предупредили о подорожании вин на 15 процентов из-за маркировки

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Ассоциация «Винодельческий союз», объединяющая крупных производителей вин, предупредила россиян о возможном подорожании напитка из-за внедрения новой системы маркировки, и обратилась с соответствующим письмом к вице-премьеру Дмитрию Григоренко, пишут «Ведомости».

Речь идет о системе маркировки «Честный знак», эксперимент по внедрению которой будет проводиться в России с июня 2022-го по август 2023 года. В нем будут участвовать некоторые алкогольные напитки, включая виноградные вина. По итогам эксперимента примут решение о полноценном внедрении системы маркировки в стране.

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Предполагается, что новый подход позволит бороться с контрафактной и некачественной продукцией. Ранее подобная система была опробована на других видах товаров, включая молочную продукцию, лекарства и шубы. По утверждению «Винодельческого союза», внедрение маркировки приведет к росту себестоимости большинства вин. Так, по подсчетам производителей, нанесение цифрового кода и маркировки увеличит отпускную цену вина на 70 копеек за бутылку. Также вырастут расходы на оборудование, запчасти, техническое обслуживание системы и найм дополнительного персонала. Рост цены для конечного покупателя может составить 15 процентов.

В свою очередь оператора системы, компании Центр развития перспективных технологий, принадлежащей USM Holdings Алишера Усманова, «Ростеху» и структурам бизнесмена Александра Галицкого, в беседе с изданием отметил, что подорожания вин произойти не должно, поскольку внедрение системы маркировки не потребует от производителей дополнительных расходов: цифровой код будет размещаться на бумажной марке, которую уже приклеивают на бутылку, а сама система «Честный знак» будет интегрирована с Единой государственной автоматизированной информационной системой.

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Платон Щукин
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