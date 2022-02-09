Авиапассажирка положила ноги на голову соседке и вызвала возмущение в сети

Пассажирка самолета показала на видео негигиеничный поступок попутчицы во время полета, который вызвал отвращение у пользователей в сети. Девушка выложила ролик в личном TikTok-аккаунте.

Автор видео рассказала, что во время полета она лежала на целом ряду кресел, так как два соседних места оказались свободны. В какой-то момент пассажирка почувствовала, что ее соседка, сидящая сзади, положила ей что-то на голову. Когда девушка встала, она увидела, что попутчица просунула в промежуток между креслами босые ноги.

Поведение попутчицы возмутило пользователей сети — в комментариях девушке посоветовали «проучить» грубую пассажирку. «Покашляй на ноги», «Пощекочи», «Побрызгай санитайзером», «Просто попроси убрать», «Сфотографируй и отправь ей с угрозой продать это фото», «Погладь и подмигни ей», «"Случайно" пролей на них воду», «Вызови полицию», «Рвани со всей силы подлокотник вверх», «Пожалуйся стюардессе», — предложили юзеры.

Ранее в июле 2021 года пассажир самолета придумал способ отомстить попутчику, который снял обувь во время полета. Мужчина просто вылил бутылку воды на ногу невежливого соседа.