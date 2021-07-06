Пассажир самолета отомстил попутчику за негигиеничный поступок и снял видео

Мужчина придумал способ отомстить снявшему обувь пассажиру во время полета. Видео случившегося на борту опубликовано в TikTok-аккаунте WalkerBrothers.

На ролике видно, как турист сидит у иллюминатора, в то время как в пространство между креслом и стенкой его попутчик просунул ногу и поставил ее на плечо мужчины. Автор видео придумал, как справиться с негигиеничным поступком пассажира и вылил бутылку воды на ногу невежливого соседа.

«Нужно было что-то сделать», — объяснил он свои действия. Видео собрало почти четыре миллиона просмотров и более десяти тысяч комментариев — многие поддержали решение путешественника, похвалив за то, как он справился с ситуацией.

«Правильно. Я так устал от таких людей и их неуважения к другим», «Я бы взял его за ногу и не отпустил бы, как бы сильно они ни тянул ее», «Я даже представить себе не могу, что у меня хватит наглости вот так поставить ногу на руку незнакомца», — прокомментировали пользователи.

Другие встали на защиту пассажира и предложили сначала поговорить с ним, не предпринимая радикальных мер. «Я бы повернулся и просто сказал, что это не очень вежливо», «Я бы поднял подлокотник, чтобы исправить ситуацию», «Нужно просто поговорить с этим человеком», — написали они.

Ранее в июне пассажирка самолета сняла на видео негигиеничный поступок своего попутчика — сидящий за ней мужчина просунул свои ноги в пространство между креслом и иллюминатором. Поведение туриста вызвало возмущение среди пользователей сети — ему посоветовали сходить на лекции по этикету.