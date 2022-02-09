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Стало известно об эвакуации школ из-за угроз взрывов в Вашингтоне

Полиция Вашингтона объявила об эвакуации школ из-за множества сообщений с угрозами взрыва

Фото: AP Photo / Patrick Semansky

Полиция Вашингтона проводит эвакуацию городских школ из-за многочисленных сообщений с угрозами взрыва. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

«Полиция... реагирует на многочисленные угрозы бомб на территории (столичного) округа Колумбия... Школы сейчас эвакуируются, идет расследование», — уточнили правоохранители.

Накануне секретная служба, отвечающая за безопасность первых лиц США, эвакуировала Дугласа Эмхоффа, супруга вице-президента Камалы Харрис, из школы в Вашингтоне. Администрация учебного заведения передала охране Эмхоффа сообщение о некой угрозе, и агент вывел второго джентльмена из помещения, где тот участвовал в мероприятии на тему афроамериканской истории. После этого в здании была объявлена общая эвакуация.

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Марина Совина
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