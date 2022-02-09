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Психолог предупредила о вреде долгого сна по выходным

Психолог Стефани Ромишевски: не следует отсыпаться по выходным, это может причинить вред

Фото: Lux Graves / Unsplash

Британский эксперт по сну, психолог Стефани Ромишевски, объяснила, почему не следует отсыпаться по выходным. Об этом пишет издание Daily Express.

По мнению эксперта, желание подольше поваляться в кровати можно понять, но, если поддаваться ему регулярно, это может причинить вред. «Попытки отоспаться по выходным часто лишь закрепляют плохие циклы сна и могут привести к бессоннице», — предупредила она.

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Ромишевски считает, что изредка можно поспать подольше, но нельзя допускать, чтобы это вошло в привычку. «Если валяться в постели, мозгу трудно понять, в какой момент пора чувствовать сонливость, поскольку кажется, будто мы спали дольше, даже если мы легли позже нужного и не выспались», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что новозеландский эксперт по сну дала помогающие лучше выспаться советы. По словам эксперта, перед сном лучше избегать еды и не употреблять напитки, которые содержат алкоголь или кофеин.

Олег Парамонов
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