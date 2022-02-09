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Полюбивший наркозависимую доминатрикс Уэст взмолился о воссоединении с Кардашьян

Канье Уэст взмолился богу о воссоединении с Ким Кардашьян в Instagram
Начало событий в новости Возлюбленная Канье Уэста оказалась наркозависимой доминатрикс

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст, встречающийся с признавшейся в наркозависимости и работе доминатрикс актрисой Джулией Фокс, взмолился богу о воссоединении с женой Ким Кардашьян и их общими детьми. Пост с мольбой появился в Instagram-аккаунте хип-хоп-исполнителя, однако позже был удален, пишет Daily Mail.

«Господь, пожалуйста, воссоедини нашу семью», — написал Уэст в посте со снимками Кардашьян для журнала Vogue.

Отмечается, что Уэст отказывается подписать документы о разводе, поданные Кардашьян. При этом в начале 2022 года стало известно, что рэпер начал встречаться с актрисой Джулией Фокс, звездой фильма «Неограненные алмазы». Фокс позже призналась, что употребляла героин и пережила несколько передозировок наркотиками, а также работала доминатрикс в одном из BDSM-салонов Нью-Йорка.

Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом в феврале 2021 года после семи лет брака. Отмечалось, что у супругов есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, знаменитость попросила мужа о совместной опеке над четырьмя детьми.

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Евгений Шульгин
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