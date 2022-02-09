Возлюбленная Канье Уэста оказалась наркозависимой доминатрикс

Американская актриса Джулия Фокс, звезда фильма «Неограненные алмазы» и новая возлюбленная рэпера Канье Уэста, призналась в наркозависимости и рассказала о работе доминатрикс. О своем прошлом артистка сообщила в подкасте Call Her Daddy, передает Fox News.

По словам 32-летней артистки, она обнаружила вакансию доминатрикс на сайте Craigslist, когда сильно нуждалась в деньгах. Фокс не хотелось заниматься сексом с незнакомцами, однако вакансия по оказанию BDSM-услуг не предполагала раздевания или соития, а также сулила заработок до тысячи долларов в день.

«Я встретилась с дико выглядящим белым мужиком в длинном пальто. Он предложил мне сходу придумать садистскую BDSM-фантазию. Я сделала это, и ему понравилось. Он тут же меня нанял. Работа давалась мне очень легко», — поведала Фокс. Она сравнила позицию доминатрикс с работой в стрип-клубе, объяснив, что могла заставлять клиентов целовать ее ступни или садилась им на лицо в трусах, но никогда не давала им прикасаться к своей вагине.

Местом ее профессиональной деятельности стало «подземелье» в подвале одного из зданий в Нью-Йорке. «Таких заведений достаточно и в Манхэттене, и в других частях Нью-Йорка, и они легальны. Ты спускаешься в подвал, там есть разные комнаты. Есть медицинская комната для игры в медсестру или врача, есть пыточная, есть комната для переодеваний, классная комната. Это все ролевые игры, это как актерская игра. Люди спрашивают, с чего началась моя актерская карьера — как раз с темницы, потому что мне приходилось импровизировать по многу раз за день», — рассказала Фокс.

Актриса также призналась, что является наркозависимой. Впервые она начала употреблять героин в школе. Она отказалась от наркотического вещества после того, как ее близкий друг получил передозировку в 2019 году. Фокс заявила, что сама неоднократно переживала передозировки. «Последняя, самая ужасная, произошла на моем дне рождения, это было очень грустно, поскольку там была моя сестра, и она ничего не употребляла, и вся вечеринка была испорчена. Я буквально рухнула на глазах у всех», — сказала она.

2 января Фокс и Уэста заметили в ресторане Carbone в Майами. Папарацци сфотографировали пару во время ужина. Позднее актриса подтвердила роман с рэпером.