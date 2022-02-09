Коллега выпавшей из поезда проводницы назвала возможную причину ее гибели

Проводница, которая погибла после падения с поезда в Свердловской области, могла выпасть во время движения из-за не закрывшейся двери, на которой была наледь. Такую возможную причину смерти россиянки назвала ее коллега, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Конечно, в зимний период это как вариант, и можно было бы не исключать. Бывает такое, что в зимний период была какая-то неполадка, а она всегда все ремонтирует... И туалеты сама, и еще что-то сама, в этом плане она девочка очень умная», — заявила сотрудница поезда.

Она добавила, что погибшая проводница была открытым человеком и помогала всем по работе. В момент трагедии россиянка ехала на рейсе без пассажиров вместе с другими проводницами.

О том, что между станциями Марамзино и Колюткино в Свердловской области проводница выпала из поезда, стало известно во вторник, 8 февраля. Женщина погибла, так как ее переехал другой поезд. Машинист сигналил и экстренно затормозил: он увидел проводницу в колее железнодорожного пути, но наезд предотвратить не удалось.