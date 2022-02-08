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В российском регионе проводница выпала из поезда и умерла

В Свердловской области проводница выпала из поезда и умерла

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Свердловской области между станциями Марамзино и Колюткино проводница выпала из поезда, и позднее она умерла. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Поезд, из которого выпала проводница, следовал по маршруту Екатеринбург — Оренбург. В настоящее время нет информации, по какой причине россиянка оказалась на рельсах.

По данным РЕН ТВ, женщина погибла, так как ее переехал другой поезд. Машинист сигналил и экстренно затормозил, так как увидел проводницу в колее железнодорожного пути, но наезд предотвратить не удалось.

Ранее в Тверской области в районе станции Лихославль «Сапсан», который следовал из Санкт-Петербурга в Москву, насмерть сбил 42-летнюю женщину. Машинист поезда экстренно затормозил и подавал звуковые сигналы, но предотвратить наезд не смог.

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Анастасия Шейкина
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