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Переходившую железнодорожные пути россиянку насмерть сбил «Сапсан»

В Тверской области «Сапсан», следовавший из Петербурга в Москву, насмерть сбил женщину

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Тверской области «Сапсан», который следовал из Санкт-Петербурга в Москву, насмерть сбил женщину. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

По данным ведомства, 42-летняя россиянка погибла во вторник, 11 января, в районе станции Лихославль.

Следователи организовали проверку.

Телеканалу «360» в региональном МВД сообщили, что водитель поезда экстренно затормозил и подавал звуковые сигналы, но предотвратить наезд не удалось.

Средняя скорость «Сапсана» на маршруте Москва-Петербург составляет 200 километров в час. Электропоезд способен разгоняться до 250 километров в час на российских железнодорожных путях. Технически он может двигаться со скоростью до 300 километров в час — местами это невозможно из-за состояния железнодорожного полотна.

Ранее в Ленинградской области «Сапсан» сбил коляску с 11-месячным ребенком — он скончался в больнице. Россиянка с младенцем переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и не увидела приближающегося поезда.

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Анастасия Шейкина
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