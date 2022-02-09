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На Украине предъявили новое обвинение Януковичу

ГБР Украины предъявило Виктору Януковичу обвинение в подстрекательстве к дезертирству

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило новое обвинение бывшему президенту республики Виктору Януковичу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Януковича обвинили в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны Украины к дезертирству в 2014 году. Отмечается, что он, в частности, склонил к такому поступку заместителя начальника ведомства — начальника Службы безопасности президента.

«Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы по служебной командировке с территории Автономной Республики Крым», — говорится в заявлении ГБР.

В бюро также добавили, что в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о заочном избрании экс-президенту меры пресечения.

В январе сообщалось, что Янукович подал очередной иск к Верховной Раде. По словам представителя парламента в Конституционном суде Украины (КСУ) Ольги Совгири, экс-глава республики обратился в Окружной административный суд Киева с требованием признать отсутствие у Рады полномочий лишать президента должности любым другим способом, кроме импичмента.

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Георгий Нестеров
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