На Украине предъявили новое обвинение Януковичу

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило новое обвинение бывшему президенту республики Виктору Януковичу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Януковича обвинили в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны Украины к дезертирству в 2014 году. Отмечается, что он, в частности, склонил к такому поступку заместителя начальника ведомства — начальника Службы безопасности президента.

«Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы по служебной командировке с территории Автономной Республики Крым», — говорится в заявлении ГБР.

В бюро также добавили, что в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о заочном избрании экс-президенту меры пресечения.

В январе сообщалось, что Янукович подал очередной иск к Верховной Раде. По словам представителя парламента в Конституционном суде Украины (КСУ) Ольги Совгири, экс-глава республики обратился в Окружной административный суд Киева с требованием признать отсутствие у Рады полномочий лишать президента должности любым другим способом, кроме импичмента.