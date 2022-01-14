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Янукович подал еще один иск к Верховной Раде

Экс-президент Украины Янукович подал еще один иск к Верховной Раде

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший президент Украины Виктор Янукович подал еще один иск к Верховной Раде. Об этом 14 января сообщила в Facebook представитель парламента в Конституционном суде Украины (КСУ) Ольга Совгиря.

По ее словам, Янукович обратился в Окружной административный суд Киева. Он требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать должности президента другим способом, кроме импичмента.

Суд решил рассматривать дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения заседания. «То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент», — утверждает Совгиря.

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25 февраля

30 декабря 2021 года окружной административный суд Киева открыл дело по иску Януковича к Раде. Заседание назначено на 16 февраля.

Зимой 2013-2014 годов Украину охватили массовые протесты, известные как Евромайдан. Они закончились свержением Януковича, который бежал в Россию. В результате столкновений протестующих с силовиками погибли свыше 100 человек.

На Украине против Януковича возбуждено несколько уголовных дел. В 2019 году его приговорили к 13 годам тюрьмы по обвинению в госизмене. В 2021-м завершено расследование дела о разгоне Евромайдана. Бывшему президенту и другим экс-чиновникам грозит пожизненный срок.

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София Сарджвеладзе
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