На Украине суд открыл дело по иску Януковича к Раде

Окружной административный суд Киева открыл дело по иску четвертого президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Vesti.ua.

Иск касается признания депутатами факта его самоустранения от исполнения президентских полномочий. Заседание с вызовом сторон состоится 16 февраля.

В начале декабря Верховный суд Украины оставил в силе заочный приговор Януковичу по делу о госизмене.

Зимой 2013-2014 годов в Киеве и других украинских городах проходили массовые протесты, известные как Евромайдан. Они закончились свержением Януковича, который бежал в Россию. В ходе столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек.

Против Януковича заочно возбудили несколько уголовных дел. В 2019 году суд приговорил экс-президента к 13 годам тюрьмы по делу о госизмене. В 2021-м было завершено расследование дела о разгоне Евромайдана. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что ему и другим бывшим чиновникам грозит пожизненное лишение свободы.