Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу

Верховный суд Украины оставил в силе заочный приговор бывшему президенту страны Виктору Януковичу по делу о госизмене. Запись трансляции заседания доступна на YouTube-канале суда.

Судьи оставили без изменений решение апелляционного суда, которое подтверждало приговор Оболонского суда Киева, признавшего Януковича виновным.

В ходе заседания судья огласил только резолютивную часть решения, мотивировочная будет объявлена 13 декабря. При этом Янукович отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассаций. Адвокаты бывшего президента считают, что Верховный суд не обеспечивает его права на судебную защиту.

Зимой 2013-2014 годов на Украине проходили массовые протесты (Евромайдан). Они закончились свержением Януковича, который бежал в Россию. В ходе столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек.

На Януковича заочно завели несколько дел. В 2019 году суд в Киеве приговорил его к 13 годам тюрьмы по делу о госизмене. В ноябре 2021-го было завершено расследование дела против Януковича о разгоне Евромайдана. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что экс-президенту и ряду его бывших чиновников грозит пожизненное заключение.