Януковичу пообещали пожизненный срок на Украине

Бывшему президенту Украину Виктору Януковичу и ряду экс-чиновников грозит в стране пожизненное заключение. Об этом во время брифинга заявила генеральный прокурор республики Ирина Венедиктова, пишет РИА Новости.

Она прокомментировала завершенное расследование уголовного дела о разгоне Евромайдана и пообещала пожизненные сроки его фигурантам, совершившим наиболее тяжкие преступления.

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При этом Венедиктова подчеркнула, что все обвиняемые находятся в бегах, а большинство из них скрывается в России. Генпрокурор также добавила, что украинские правоохранители не надеются на выдачу фигурантов Москвой, но в то же время намерены продолжать работу над привлечением их к ответственности.

Ранее в офисе генерального прокурора Украины сообщили о завершении расследования уголовного дела о разгоне Евромайдана в 2014 году. Его фигуранты обвиняются в организации незаконного препятствования проведению митингов, умышленных убийствах, причинении тяжких телесных повреждений и организации террористического акта.

Зимой 2013-2014 годов на Украине прошли массовые протестные акции, также известные как Евромайдан. Их итогом стало свержение с президентского поста Виктора Януковича, затем он бежал в Россию. В ходе столкновений протестующих и силовиков в Киеве погибли более 100 человек с обеих сторон. Ответственность за насилие на митингах новая украинская власть возложила на спецподразделение МВД «Беркут». Его бывшие сотрудники вину отрицают.