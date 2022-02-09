Врач-диетолог назвала запрещенные для худеющих продукты

Диетолог и гастроэнтеролог Маргарита Куц назвала перечень полуфабрикатов и продуктов быстрого приготовления, которых следует избегать худеющим. Ее слова передает РИА Новости.

К таким продуктам Куц отнесла крабовые палочки, пюре и каши быстрого приготовления, фитнес-батончики и кукурузные хлопья. Специалист объяснила, что в большинстве этих продуктов слишком высокий гликемический индекс. «Повышенный гликемический индексприводит к выбросу инсулина. Дополнительный сахар и разнообразные добавки с искусственным ароматизатором создают продукт, который провоцирует повышение уровня сахара в крови, что категорически не подходит для похудения и здорового питания», — посоветовала врач.

Эксперт отметила, что «запрещенным» продуктам всегда можно найти альтернативу — заморозить овощи, бульон, заготовить котлеты из нежирного мяса с минимумом специй, подготовить куриное филе для дальнейшего приготовления.

Ранее американский диетолог Ким Мурахвер посоветовала отказаться от диет и перестать худеть. По словам эксперта, многие пытаются сбросить вес, чтобы улучшить самочувствие и сохранить здоровье. Она заявила, что этих целей можно добиться и без похудения. Мурахвер порекомендовала внимательнее следить за собственным чувством голода и по нему определять, когда и сколько нужно есть. Кроме того, следует быть физически активным, даже если это не помогает похудеть, избегать недосыпа и бороться со стрессом.

