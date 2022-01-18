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Диетолог посоветовала перестать худеть

Диетолог Мурахвер: голодание, кето-диета и другие методы похудения лишены смысла

Фото: @greene.nutrition

Американский диетолог Ким Мурахвер посоветовала отказаться от диет и перестать худеть. Об этом сообщает WBUR-FM.

По словам эксперта, многие пытаются сбросить вес, чтобы улучшить самочувствие и сохранить здоровье. Она считает, что этих целей можно добиться и без похудения. Мурахвер утверждает, что голодание, кето-диета и другие методы сбросить избыточный вес лишены смысла, поскольку вес зависит не столько от поведения, сколько от генетики. Даже если человек добьется своего и сумеет похудеть, он немедленно наберет потерянные килограммы, как только перестанет ограничивать себя.

Проблема (которая, на самом деле, вовсе не является проблемой) заключается в том, что с точки зрения тела диеты угрожают выживанию. Мы биологически предрасположены им сопротивляться. К счастью, наши тела работают именно так, как должны, — возвращая вес к тому уровню, который возможно поддерживать, и устраняя угрозу голода в будущем

Ким Мурахвердиетолог

Диетолог дала несколько советов о том, как вести здоровый образ жизни без похудения. Среди прочего, она рекомендует внимательнее следить за собственным чувством голода и по нему определять, когда и сколько нужно есть. Кроме того, следует быть физически активным, даже если это не помогает похудеть, избегать недосыпа и бороться со стрессом.

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Олег Парамонов
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