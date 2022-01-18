Диетолог посоветовала перестать худеть

Американский диетолог Ким Мурахвер посоветовала отказаться от диет и перестать худеть. Об этом сообщает WBUR-FM.

По словам эксперта, многие пытаются сбросить вес, чтобы улучшить самочувствие и сохранить здоровье. Она считает, что этих целей можно добиться и без похудения. Мурахвер утверждает, что голодание, кето-диета и другие методы сбросить избыточный вес лишены смысла, поскольку вес зависит не столько от поведения, сколько от генетики. Даже если человек добьется своего и сумеет похудеть, он немедленно наберет потерянные килограммы, как только перестанет ограничивать себя.

Проблема (которая, на самом деле, вовсе не является проблемой) заключается в том, что с точки зрения тела диеты угрожают выживанию. Мы биологически предрасположены им сопротивляться. К счастью, наши тела работают именно так, как должны, — возвращая вес к тому уровню, который возможно поддерживать, и устраняя угрозу голода в будущем Ким Мурахвер диетолог

Диетолог дала несколько советов о том, как вести здоровый образ жизни без похудения. Среди прочего, она рекомендует внимательнее следить за собственным чувством голода и по нему определять, когда и сколько нужно есть. Кроме того, следует быть физически активным, даже если это не помогает похудеть, избегать недосыпа и бороться со стрессом.

Ранее американский диетолог Далина Сото выступила против диет и посоветовала отказаться от свойственного многим желания начинать новую жизнь с января. По ее мнению, организм должен сам решать, какая пища ему требуется.