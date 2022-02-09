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Посольство Белоруссии отреагировало на замену белорусского флага на Украине

В посольстве Белоруссии на Украине заявили, что разочарованы заменой флага в Днепре

Фото: Shutterstock

Посольство Белоруссии на Украине отреагировало на замену белорусского флага в городе Днепр на бело-красно-белое полотно. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте диппредставительства.

В посольстве заявили, что оказались глубоко разочарованы заменой государственного флага Белоруссии возле здания городского совета в Днепре на «символику коллаборационистов и карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны».

Отмечается, что по этому поводу посол Белоруссии Игорь Сокол направил в адрес мэра Днепра Бориса Филатова обращение, в котором высказался об оскорблении «лучших чувств большинства белорусов, с трепетом относящихся к государственным символам».

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Сокол также выразил готовность лично встретиться с Филатовым, чтобы «привести веские аргументы необходимости возвращения к конструктивному и взаимовыгодному взаимодействию» на уровне городов и регионов двух стран, а также для «доведения объективной информации» о происходящем в Белоруссии.

9 февраля о замене флага Белоруссии возле здания горсовета сообщил мэр Днепра. По его словам, с соответствующей инициативой выступили граждане. «После манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспаленного разума, который [президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко] наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом был заменен на бело-красно-белый», — объяснил Филатов.

Бело-красно-белое знамя является одним из символов протестов в Белоруссии. В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг Белорусской ССР.

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Георгий Нестеров
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