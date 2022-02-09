На Украине заменили флаг Белоруссии на бело-красно-белый

В украинском городе Днепр белорусский флаг, висевший на флагштоке перед зданием мэрии, заменили на бело-красно-белое полотно. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

По словам мэра, флаги нескольких стран появились перед зданием городской администрации в 2019 году по инициативе жителей города. Замена флага, отметил он, тоже было идеей граждан, а не органов местного самоуправления.

«После манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспаленного разума, который [президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко] наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом был заменен на бело-красно-белый», — сказал Филатов.

Он подчеркнул, что так Днепр «расстался с образом существующего политического режима Белоруссии».

Бело-красно-белое знамя является одним из символов протестов в Белоруссии. В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг Белорусской ССР.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который принимал присягу под бело-красно-белым флагом, теперь связывает этот символ с нацистами.