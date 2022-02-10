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Джонсон заявил о самом опасном периоде в украинском кризисе

Премьер Британии Джонсон считает, что наступил самый опасный период кризиса вокруг Украины
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Yves Herman / Reuters

По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сейчас в кризисе вокруг Украины наступил самый опасный период, поскольку разведка якобы сообщает о передвижении российских войск у границ. Цитату приводит Reuters.

«Честно говоря, я не думаю, что [в Москве] уже приняли решение [о начале вторжения на Украину]. Но это не значит, что ничего катастрофического не произойдет. Сообщения нашей разведки довольно печальны», — считает он.

При этом Джонсон заявил, что ситуация вокруг Украины сейчас крайне опасна, и вся Европа переживает «тяжелейший кризис безопасности за последние десятилетия». Его слова прозвучали на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

Сам Столтенберг заявил, что направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с приглашением продолжить серию встреч в Совете Россия — НАТО.

Виктория Кондратьева
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