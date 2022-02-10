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Столтенберг отправил Лаврову письмо с приглашением устроить встречу

Генсек НАТО Столтенберг направил письмо главе МИД России Лаврову с приглашением на встречу

Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с приглашением продолжить серию встреч в Совете Россия — НАТО. Об этом пишет Reuters.

Столтенберг подчеркнул, что у Москвы есть выбор: либо прекратить «агрессию» в отношении Украины и решать вопрос дипломатическим путем, либо приготовиться к введению жестких экономических санкций. Глава НАТО также пригрозил, что, если Россия откажется от встречи, западные страны отправят новые военные контингенты на восток Европы.

Его слова прозвучали по итогам пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сам британский политик отметил, что от британской разведки поступают тревожные сообщения о том, что Россия якобы продолжает перемещать войска к границе с Украиной.

Виктория Кондратьева
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