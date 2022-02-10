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Лавров предсказал развязку «драмы» вокруг Украины

Глава МИД России Лавров назвал драмой заявления Запада о «вторжении» России на Украину

Фото: пресс-служба МИД РФ / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс назвал драмой и трагедией обвинения западных стран, согласно которым российские власти якобы планируют вторжение на Украину. Трансляцию ведет ТАСС.

Он также предсказал исход того, что «разыгрывает» Запад. «Через какое-то время западные страны узнают, что закончились российско-белорусские учения и российские войска вернулись на российскую территорию, и тогда будет поднят большой шум, чтобы доказать, что вот Запад добился от России деэскслации. Хотя на самом деле это будет торговля воздухом», — рассказал дипломат.

Ранее Лавров подвел итоги встречи с британской коллегой Лиз Трасс, которая прошла в Москве 10 февраля, и отметил, что отношения Москвы и Лондона оставляют желать лучшего. По его словам, сейчас они находятся на самой низшей точке за многие годы. Лавров считает, что подобная ситуация сложилась не по вине российской стороны.

Виктория Кондратьева
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