AliExpress начнет платить за отзывы

«AliExpress Россия» введет комиссии для пользователей приложения, которые ведут прямые эфиры и выкладывают видео- и фото-контент с отзывами о товарах, рассказали «Коммерсанту» в компании. Монетизацию контента корпорация запустит, чтобы увеличить свое присутствие на рынке социальной коммерции: до этого AliExpress платила только блогерам, которые рассказывают о товарах в соцсетях.

Социальная коммерция (S-commerce) использует соцсети и другие сайты, которые поддерживают социальные взаимодействия, для продвижения и продажи коммерческих продуктов и услуг. AliExpress решила интегрировать такой подход в свое собственное приложение на базе платформы «Лента», где пользователи делятся публикациями. Закрытое тестирование программы проводилось со второй половины января, а запуск открытой версии назначен с апреля по июнь 2022 года. Сейчас клиенты компании делают в среднем более 200 тысяч постов месяц, отметили в AliExpress.

Компания обещает, что авторы публикаций будут получать комиссию от продаж в размере 1–90. В программе будут участвовать 90 миллионов товаров. Зарабатывать на контенте сможет любой пользователь, при этом ему необязательно будет иметь дополнительный инвентарь для его создания и тратиться на собственную аудиторию. За период тестирования ленты в российском приложении «AliExpress Россия» продажи через публикации клиентов взлетели на 164 процента, подчеркнул представитель компании.

Конкуренты маркетплейса тоже активно внедряют подобные инструменты. Например, в прошлом году Wildberries презентовала платформу WB consultation, где продаются видеоуроки, консультации и другой цифровой контент, в 2022 году она станет частью основного приложения ретейлера с расширенными функциями. Ozon с октября 2020 года развивает формат стримов с участием продавцов и блогеров, а в этом году также появятся новые продукты S-commerce, которые «в том числе предполагают участие авторов в создании контента», рассказал директор направления социальной коммерции компании Евгений Ширинкин.

В декабре 2021 года Минпромторг решил урегулировать работу маркетплейсов и их взаимодействие с продавцами, так как зафиксировал с их стороны давление на ценовую политику и иные нарушения. «Несколько крупнейших игроков — Wildberries, Ozon, Aliexpress Russia, "Яндекс.Маркет", "СберМаркет" — формируют не более 30 процентов всего рынка таких площадок. Вместе с тем полагаем, что ситуацию нельзя усугублять, иначе возможен риск возникновения диктата условий со стороны маркетплейсов», — пояснили в ведомстве. Ведомство уже приступило к разработке соответствующих стандартов.