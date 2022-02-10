Самый мощный в мире российский ледокол повел суда с Чукотки в Архангельск

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вместе с ледоколом «Капитан Драницын» повел два теплохода с Чукотки в Архангельск. Об этом сообщили в правительстве региона, передает ТАСС.

«Утром в четверг два ледокола вышли из порта Певек и повели суда "Полар Кинг" и "Инженер Трубин" в Архангельскую область», — рассказали в правительстве.

Там добавили, что российские теплоходы доставили в регион 14 тысяч тонн генеральных грузов, продовольствия и стройматериалов.

В начале осени сроки доставки грузов на Чукотку, Камчатку, Сахалин в Магаданскую область сместились из-за проблем с логистикой. Грузы перенаправляли с Суэцкого канала на Транссиб, из-за чего в портах Приморья оказалось много контейнеров для арктических регионов.

Ледокол «Арктика» впервые совершил проводку каравана судов к порту Певек на Чукотке в начале января. Он доставил в порт груз для реализации масштабного инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны, которая находится на территории опережающего развития «Чукотка».