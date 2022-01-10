Самый мощный в мире атомный ледокол впервые провел суда на Чукотку

Самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» впервые совершил проводку каравана судов к порту Певек, который находится на Чукотке. Об этом стало известно из пресс-релиза, оказавшегося в распоряжении «Ленты.ру».

Ледокол успешно провел три теплохода — «Юрий Аршеневский», «Инженер Трубин» и «Полар Кинг». Отмечается, что путь на Чукотку для атомного судна стал самым дальним в восточном направлении.

«Особенное значение приобретает развитие инфраструктуры и устойчивого судоходства в Арктике, в том числе использование Северного морского пути в качестве транспортного коридора и обеспечение безопасной круглогодичной навигации», — заявил советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению Председательства России в Арктическом совете Антон Кобяков.

Атомный ледокол доставил в порт груз для реализации масштабного инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны, которая находится на территории опережающего развития «Чукотка».

По словам председателя совета директоров компании KAZ Minerals Олега Новачука, во время строительства месторождения планируется предоставить около 11 тысяч рабочих мест, а после ввода проекта в эксплуатацию на предприятии будут работать около пяти тысяч человек.

Ранее правительство России одобрило выделение из бюджета семи миллиардов рублей на строительство судна для работы в Арктике. Корабль сможет самостоятельно передвигаться в арктических льдах толщиной до 1,7 метра. Его оснастят современным навигационным и гидрографическим оборудованием, что позволит исследовать особенности водной поверхности и рельеф морского дна.