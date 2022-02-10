Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Петербурге арестовали новых фигурантов дела об отравлении семи пациентов

Суд арестовал заместителей главного врача петербургской клиники, где умерли семь пациентов

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Два заместителя главного врача консультативно-диагностического центра №1 в Санкт-Петербурге арестованы по делу о гибели семи пациентов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города, передает ТАСС.

Новые фигуранты обвиняются по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком по 26 марта 2022 года.

4 февраля сообщалось, что число жертв отравления барием в консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге увеличилось до семи. По делу о гибели пациентов после исследования желудка была задержана заведующая отделением лучевой диагностики.

О смерти трех пациентов в Санкт-Петербурге стало известно 26 января. Сообщалось, что сотрудники клиники провели ряд манипуляций нескольким клиентам, в том числе исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Оценено влияние мюнхенской речи Путина на современную политику
В Норвегии заявили о невозможности увеличения поставок газа в Европу
Макрон охарактеризовал свой диалог с Путиным
Московский кальянщик назвал сумму своего заработка
В Петербурге арестовали новых фигурантов дела об отравлении семи пациентов
Макрон указал на общую точку зрения в позициях Европы и России
В России рассказали о «неполноценности» большевиков
В Подмосковье родственники начали борьбу за четырехлетнего ребенка
США отказали в выдаче визы новому российскому консулу
В Белом доме вновь высказались против «Северного потока-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.