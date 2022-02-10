В Петербурге арестовали новых фигурантов дела об отравлении семи пациентов

Два заместителя главного врача консультативно-диагностического центра №1 в Санкт-Петербурге арестованы по делу о гибели семи пациентов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города, передает ТАСС.

Новые фигуранты обвиняются по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком по 26 марта 2022 года.

4 февраля сообщалось, что число жертв отравления барием в консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге увеличилось до семи. По делу о гибели пациентов после исследования желудка была задержана заведующая отделением лучевой диагностики.

О смерти трех пациентов в Санкт-Петербурге стало известно 26 января. Сообщалось, что сотрудники клиники провели ряд манипуляций нескольким клиентам, в том числе исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.